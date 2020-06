Quais são os maiores artilheiros na história do Brasileirão?

O Campeonato Brasileiro é um dos principais torneios nacionais de futebol disputado no mundo. Aqui não falta tradição, gigantes em campo... e artilheiros!

Ídolo do Vasco da Gama, Roberto Dinamite segue inabalável no trono de maior artilheiro do Brasileirão em todos os tempos. Entre 1973 e 1988, o atacante estufou as redes um total de 190 vezes.

O Gigante da Colina, aliás, é o clube protagonista nesta estatística: Romário e Edmundo, outros ídolos históricos do Vasco, completam o pódio. Veja o ranking!

Era dos Pontos Corridos

Levando em conta apenas o formato de pontos corridos, que entrou em vigor no ano de 2003, Fred é o maior goleador. O atacante segue na ativa e, agora, que está de volta ao Fluminense, clube onde virou ídolo e conquistou a Série A duas vezes (2010 e 2012), pode aumentar a distância para o segundo colocado e buscar posições mais altas no ranking geral.