Quais são os maiores campeões da Champions League?

Com a suspensão da Liga dos Campeões 2019-20 em virtude do desenvolvimento da pandemia do COVID-19, a Goal relembra os principais números e as curiosidades da competição, que tem o Real Madrid como o maior campeão do torneio. Confira!

OS MAIORES VENCEDORES

A Liga dos Campeões foi conquistada por 22 clubes diferentes, sendo que 12 já venceram o título mais do que uma vez.

O clube com mais títulos na Champions League é o Real Madrid, que ganhou a competição 13 vezes.

FINAIS ENTRE CLUBES DO MESMO PAÍS

Com a última final da UCL entre Liverpool e Tottenham, a Inglaterra agora conta com oito clubes diferentes que já chegaram à decisão da Champions League. Itália e Alemanha, ambos com seis equipes, aparecem na sequência

Vale ainda destacar que o Manchester United é o clube inglês com mais aparições na Champions League. Foram 28 no total.