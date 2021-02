Quais são os times do City Football Group?

O City Football Group (CFG) tem sede em Londres e pertence ao sheik Mansour bin Zayed Al Nahyan, membro da família real de Abu Dhabi e irmão do atual presidente dos Emirados Árabes.

O grupo está cada vez mais presente no futebol mundial e já controla onze clubes em diferentes níveis do esporte em cinco continentes: Europa, Oceania, América do Sul, América do Norte e Ásia.

Confira abaixo a lista de equipes que fazem parte desse conglomerado e que recebem jovens promessas com investimentos multimilionários. A maioria tem cores e símbolos padronizados com a identidade do Manchester City, o principal time.

Manchester City (Premier League)

New York City (Major League Soccer)

Melbourne City (Primeira divisão australiana)

Yokohama Marinos (Primeira divisão japonesa)

Montevideo City Torque (Primeira divisão uruguaia)

Girona (Segunda divisão espanhola)

Troyes (Segunda divisão francesa)

Bolivar (Primeira divisão boliviana)

Mumbai City (Primeira divisão indiana)

Sichuan Jiuniu (Terceira divisão chinesa)

Lommel SK (Segunda divisão belga)