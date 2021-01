Quais times foram rebaixados à Série C do Brasileirão?

A temporada da segunda divisão do campeonato brasileiro chega ao seu final. Dessa forma, quatro equipes garantiram sua promoção à Série A, enquanto outros quatro times sentiram o gosto amargo do rebaixamento e terão que jogar a Série C na campanha de 2021.

Os times que jogarão a terceira divisão em 2021 são: Figueirense, Paraná, Botafogo-SP e Oeste.

Embora a última rodada tenha sido na sexta-feira (29), as quatro equipes já chegaram ao último dia rebaixados.

Figueirense

Tradicional time catarinense ficou em 17º lugar, com 39 pontos conquistados em 38 jogos disputados.

Paraná Clube

Outro time da região sul que caiu, o Paraná ficou em 18º lugar, com 37 pontos conquistados em 38 partidas feitas.

Botafogo-SP

O Tricolor do interior paulista ficou em 19º - penúltimo - lugar, com 34 pontos em 38 jogos.

Oeste

Outro time de São Paulo, o Oeste foi o lanterna da Série B, com 29 pontos em 38 partidas.

Quem subiu da Série C para a Série B?

Vila Nova, Remo, Brusque e Londrina garantiram o acesso à segunda divisão do Brasileirão para a temporada 2021.