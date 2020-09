Quais times mais sofrem gols no fim dos jogos do Brasileirão 2020?

O Brasileirão 2020 pode ser encarado como um dos mais imprevisíveis nesta era dos pontos corridos (desde 2003). Isso por causa das várias consequências da pandemia do novo coronavírus, que acabou forçando jogos sem público e especialmente um calendário apertado – além das cinco substituições que os treinadores poderão fazer durante este período.

E um dos acontecimentos mais imprevisíveis em jogos de futebol (tudo bem que são muitos) são os gols marcados nos minutos finais dos confrontos. Contando com dados fornecidos pela Opta Sports, referência mundial em estatísticas esportivas, levantamos quais são os times que mais sofrem gols nos minutos finais dos jogos neste Campeonato Brasileiro e quantos pontos as equipes perderam depois de saírem na frente.

Quem mais sofre gols nos minutos finais

Botafogo, Atlético-GO, Fluminense e Goiás foram as equipes que mais tiveram as redes balançadas a entre os 30 minutos do segundo tempo e o final das partidas nesta edição da Série A: por quatro vezes estas equipes sofreram gols entre os minutos 76 e 90 – considerando os acréscimos.

O gol é o momento mais esperado do futebol, mas tem time que não consegue segurar a vantagem depois que sai na frente. Até o momento, quem mais perdeu pontos após sair na frente nos duelos foi o Red Bull Bragantino (perdeu 10 pontos desta forma). Internacional (7 pts), Palmeiras (6 pts) e Botafogo (6 pts) vem logo atrás.

Quem mais perdeu pontos nos minutos finais

Levando em conta as equipes que mais perderam pontos com gols sofridos após os 40 minutos do segundo tempo, o Botafogo é quem mais tem motivos a lamentar. Segundo as contas do jornalista Rodolfo Rodrigues, o Alvinegro já deixou 6 pontos escaparem desta maneira.