Qual a diferença entre Mundial Interclubes e Mundial de Clubes?

Mundial de Clubes, Mundial Interclubes, Intercontinental, Copa Toyota... O torneio pelo título de campeão do mundo já teve diversos nomes e até apelidos pejorativos. Mas quais sào as diferenças do torneio atual, organizado desde 2005 pela Fifa, para os antecessores?

Entre 1960 e 2004, os campeões da Liga dos Campeões (ou a antiga Copa dos Campeões) da Europa disputavam com os vencedores da Libertadores a honraria de campeão do mundo. Tanto a Uefa quanto a Conmebol consideravam esse torneio oficial e a Fifa até cita tais disputas como a antecessora do Mundial de Clubes atual.

Mesmo valendo o título de campeão do mundo, os torneios não tinham este nome. A imprensa brasileira sempre tratou o torneio como Mundial Interclubes, embora os europeus falassem em Copa Intercontinental ou até mesmo Copa Europeia/Sul-Americana.

Vale reforçar que assim como os clubes brasileiros que conquistaram o título deste torneio, alguns europeus também listam as conquistas como títulos mundiais, como o Ajax, da Holanda, e não fazem diferenciação entre o torneios.

A Copa Intercontinental foi disputada nas sedes dos campeões de cada continente entre 1960 e 1979, em duelos de ida e volta. Caso necessário, um terceiro jogo era realizado para definir o campeão. A partir de 1980, o torneio passou a ser disputado em jogo único, realizado no Japão, e assim foi até 2004.

Em 2000, a Fifa organizou o seu primeiro torneio internacional de clubes. Pela primeira vez, campeões de outros continentes além da América do Sul e Europa disputaram o título mundial. Com sede no Brasil, o Corinthians foi o vencedor da competição.

Cinco anos depois, a ideia foi retomada e aperfeiçoada. A partir de 2005, o Mundial Interclubes deixou de existir e a Fifa criou um Mundial de Clubes anual, com os campeões de cada continente, além do campeão do país-sede, disputando a honraria. Neste formato, apenas São Paulo (em 2005), Internacional (em 2006) e Corinthians (em 2012) conseguiram superar os clubes europeus.

Seja como Copa Interncontinental, Mundial de Clubes ou Mundial Interclubes, as conquistas são muito importantes nas histórias dos clubes que venceram este torneio. As diferenças de nomes não invalidam a relevância mundial os títulos tinham (e tem) em cada época.

O próximo Mundial de Clubes começa já nesta quinta-feira (4) e o Palmeiras pode quebrar este longo jejum de títulos de brasileiros na competição. O grande desafiante do Alviverde é o Bayern de Munique.