Qual a ligação da Inter com Coutinho e o Barcelona?

A Inter de Milão é bastante comentada nos últimos meses devido à venda de Lautaro Martínez. Ela se envolveu de uma maneira em que o Barça não consegue encontrar uma maneira de convencer o clube lombardo a negociar. E agora ele vê uma oportunidade com Coutinho.

Como conta o 'Tuttosport', Piero Ausilio, diretor de esportes do clube italiano, reconheceu seu gosto pelo futebol do brasileiro em várias ocasiões. Na verdade, ele já reconheceu no passado que se arrependeu ao deixá-lo sair quando deixou o Milan em 2013 e foi para o Liverpool.

"A transferência dele é provavelmente o meu maior arrependimento em mais de 20 anos aqui. Serei honesto, neste caso não foi tanto por algo econômico. Na verdade, assim que o vendemos, compramos Icardi e Kovacic. Ele não jogava, ele vinha a cada seis meses para dizer, com razão, que queria sair porque pretendia jogar", disse Ausilio sobre Coutinho.

Por isso, na Itália, enxergam a possibilidade de a Inter agora viabilizar seu retorno, de modo que o membro da 'Canarinha' se torne um homem importante sob os comandos de Antonio Conte. O Bayern de Munique parece não exercer sua opção de compra e o futuro do meia atacante está no ar.

E Barcelona, neste roteiro, vê uma luz no fim do túnel para a 'operação Lautaro' seguir em frente. A equipe catalã ainda pensa no argentino e Coutinho pode tornar a operação mais barata a qualquer momento.

Uma maneira de matar dois coelhos com uma cajadada só no 'Can Barça'. O clube se livraria do alto salário de Coutinho em tempos complicados pela crise do coronavírus e incorporaria um de seus objetivos, Lautaro Martínez.