Qual das cinco ligas é a mais forte?

Sempre falamos sobre as cinco grandes ligas como a referência da elite do futebol mundial. E muitos costumam dizer que o espanhol é o melhor campeonato nacional do planeta, mas isso mudou. Atualmente, a Premier League domina o mais alto nível do esporte mais popular de todos.

Mais uma vez, ativamos o olhar científico do ProFootballDB, laboratório de dados de BeSoccer, para examinar os indicadores de cada uma dessas cinco competições. Vamos usar o ELO, fórmula cada vez mais usada em uma análise que se preze, para estabelecer os fundamentos do estudo. Lembremos: é um termômetro que mede o nível dos jogadores com base em determinadas variáveis ​​(gols, assistências, adversários, dificuldade das competições...).

Outra exclusividade do ELO é que ele é atualizado diariamente. Levando em consideração esse fator e que apenas a Alemanha está em jogo, os resultados atualizados deixam a competição inglesa acima das demais, graças à sua média de 71,17; é a que concentra os futebolistas de maior qualidade.

A LaLiga, que perdeu seu trono nos últimos anos, está a menos de dois pontos (69,74). A Serie A é quem fecha o pódio (67,84).

A Ligue 1, historicamente tida como mais fraca das cinco, ficar muito perto do italiano seguindo essa fórmula, a apenas 0,54 ponto (67,3). Isso se dá, em grande parte, pelo fato de o PSG ter acumulado estrelas em seu elenco nos últimos anos. A Bundesliga permanece em quinto lugar (66.32).

Os níveis de concorrência

No futebol moderno, o conceito 'Liga Escocesa' tem sido usado para falar de competições menores e desinteressantes, devido à falta de concorrentes reais pelo título. Celtic e Rangers dominam a cada ano, em uma situação que se assemelha com a alemã. A Bundesliga é prejudicada por isso, já que tem o Bayern soberano com oito títulos consecutivos. A Ligue 1 vive caso parecido, com o PSG vencendo sete das últimas oito edições. Também não é diferente na Itália, onde a Juventus tem oito 'Scudetti' seguidos.

A LaLiga também não é muito favorecida neste quesito, pois um único título do Atlético (temporada 13-14) interrompeu o predomínio de Barcelona e Real Madrid nos últimos 14 anos.

A Premier é o que mais se destaca nesse aspecto, já que o Liverpool se tornará, nesta edição, exceto em caso de uma surpresa enorme, o quarto campeão diferente nos últimos cinco anos (Leicester, Chelsea e City foram os anteriores).

Nos dados deste milênio, a Ligue 1, com oito campeões diferentes, aparece com vantagem neste aspecto. A Premier teve seis (já incluindo o Liverpool por sua vantagem quase inatingível) e a Alemanha somou cinco, enquanto Itália e Espanha têm quatro.

O mapa dos jogadores mais valiosos

Atualmente, no entanto, o nível das ligas é marcado mais pelo nível de seus jogadores do que pela competitividade a cada edição. E aí encontramos a resposta para a liderança inglesa.

Sete dos 18 jogadores com mais de 90 pontos ELO estão ativos na competição britânica. São Kane, Aubameyang, Bruno Fernandes, Raúl Jiménez, Alisson, Salah e Van Dijk.

A Premier tem quase o dobro da LaLiga, onde os atletas de primeira linha segundo a fórmula são Luis Suárez, Messi, Sergio Ramos e Benzema.

Cristiano Ronaldo, Immobile e Lukaku são os únicos com essa categoria na Serie A.

Tanto na Alemanha, com Lewandowski e Werner, quanto na França, com Neymar e Mbappé, apenas dois jogadores estão classificados como diferenciados.

Além disso, a Inglaterra também tem a maior porcentagem de jogadores nos quatro primeiros níveis de pontuação (mais de 90, de 86 a 90, de 81 a 85 e de 76 a 80). Ao todo, 170 dos 464 jogadores da Premier League estão nessas faixas. Ou seja, 36,64% dos atletas.

Na LaLiga, 27,5% de seus jogadores possuem 76 ou mais pontos ELO (129 de seus 469).

A Itália tem 26,21%; a França, 21,83%, e a Alemanha, com 17,65%, é a única que fica abaixo de 20%.

Se já temos a média ELO de cada competição, verificamos agora vantagem britânica no valor mais repetido entre os jogadores. Na Premier, a maioria dos jogadores está na faixa entre 76 e 80 pontos. Na Espanha, entre 71 e 75; Na Alemanha, entre 66 e 70; entre 61 e 65 na França e 55 ou menos na Itália.

Evolução e perspectivas

Em termos globais, vemos uma distribuição quase igual de estrelas entre as cinco competições; cada um tem pelo menos um craque com mais de 90 de ELO. No entanto, a maioria dos talentos está na Premier.

Vários fatores redesenharam esse contexto. O grande aspecto foi o econômico. A Premier é a competição com maior poder de compra nos últimos anos. Além disso, possui uma distribuição mais equilibrada dos direitos de televisão, com verbas para o último classificado equivalente ao de uma equipe de ponta no país.

Além disso, a coexistência de Messi e Cristiano Ronaldo acabou, algo que afasta a Espanha do primeiro lugar. A mudança de espanhóis para a Premier tem sido constante nos últimos anos. Tudo começou com treinadores como Rafa Benítez, Guardiola e Emery, mas jogadores de referência seguiram os mesmos passos. É o caso de nomes como Rodri, Fornals, Kepa, Deulofeu, Ayoze, Ceballos.

Quanto à Itália, a tendência é continuar crescendo nos próximos anos devido ao melhor regime tributário para os jogadores. A chegada de Cristiano Ronaldo e De Ligt foi o grande aviso. Nas próximas temporadas, não seria surpreendente se a média da ELO permitir ao campeonato italiano subir nessa classificação.

Premier League

Analisamos agora a evolução da média ELO dos principais clubes de cada competição desde 2000. O mais impressionante nesse período foi o empoderamento do Manchester City, que aumentou sua média em 30 pontos ao longo de 20 anos. O gráfico explica visualmente o crescimento econômico desde a chegada da exploração de Mansour Al-Nahyan.

Além disso, observamos que o Manchester United, apesar da recente seca de títulos, nunca esteve abaixo dos 90 pontos da ELO. Chelsea e Liverpool estiveram menos regulares, com os londrinos caindo nos últimos anos e os 'reds' subindo.

La Liga

O gráfico em espanhol é dividido em dois focos. O primeiro é a eterna luta entre Barcelona e Real Madrid. Embora nunca tenha havido uma diferença maior que seis pontos, vem sendo um milênio um pouco mais favorável aos catalães. Sua curva oscilou menos do que o rival da capital, que teve um declínio de cinco anos (da temporada 03-04 para 08-09). Atualmente, o Barcelona tem uma pequena vantagem.

Além disso, ambos atingiram 99 e 98 pontos ELO na temporada 17-18, com os quatro títulos (Liga dos Campeões, Mundo de Clubes e as duas Supercopas) dando a leve vantagem ao Real Madrid e as duas conquistas nacionais erguendo o Barcelona. Essa pontuação é o teto atingido em nosso estudo entre as cinco grandes ligas.

O outro prisma é representado pelo Atlético de Madrid e pelo Sevilla, que cresceram na última década. Empilhando a Liga Europa, a equipe da Andaluzia ultrapassou 90 pontos há três temporadas. Por sua vez, os da capital não caem desse patamar há sete anos.

Serie A

Na Itália, o escândalo de corrupção ('Calciopoli') e a falência do Napoli são responsáveis ​​pelo gráfico mais irregular de todos. Além disso, abrange seis equipes diferentes como sendo as mais fortes no país.

Ninguém é salvo de curvas irregulares. A Juventus poderia ter oscilado menos se não fosse por seu declínio administrativo, mas cresceu exponencialmente ao retornar à Serie A no ano seguinte para, nos últimos cinco anos, elevar seu valor consideravelmente.

O Milan teve as conquistas da Liga dos Campeões em 2003 e 2007, mas inicia uma queda em 2012. Sua média ELO não chega a 90 há sete anos, tendência semelhante à da Inter de Milão, embora seus últimos três anos mostrem um claro crescimento. Ao todo, a pontuação do Inter é quarta hoje.

É a Roma que aparece em terceiro lugar (muito devido ao ciclo de ouro com Totti). A última década é de crescimento, mas foi na temporada 07-08 que o clube alcançou seu auge, com 92 pontos.

A Lazio, por sua vez, entrou no milênio como campeão da temporada 99-00 com nomes como Verón, Nedved, Salas e Simeone, mas passou uma década em declínio até o Napoli tomar o seu lugar. O clube, em 2005, ainda estava se reinventando na Serie C e teve que se reerguer para subir de categoria em dois anos seguintes. Desde então, sua pontuação aumentou a cada ano para chegar a 91 hoje.

Ligue 1

Há um antes e um depois no PSG desde a chegada de Nasser Al-Khelaifi e do dinheiro do Catar. A mudança começou em 2011 e, desde então, a média ELO cresceu cerca de 10 pontos. A equipe parisiense começou o milênio como a terceira mais valiosa da França, e agora ninguém se aproxima há seis anos.

Embora seja observada uma melhora geral, a irregularidade mancha o gráfico da Ligue 1. Aqui encontramos um Lyon dominante até 2013, coincidindo com os anos de seus sete títulos consecutivos, e vemos um Monaco que vai ao poço entre 2011-12 e volta a subir antes de uma nova queda significativa.

O Olympique de Marseilha, apesar de nos últimos anos não ter passado por seus melhores momentos, aparece com um ritmo mais regular.

Bundesliga

Aqui tirania é a única palavra possível. Mesmo quando o Bayern de Munique não conquistou títulos, se manteve no topo. Sua média ELO teve o mínimo de 92 pontos e o máximo de 97, uma linha quase reta.

Um sentimento muito semelhante ocorre com o Bayer Leverkusen, em queda apenas nos últimos dois anos após grande regularidade ao começar o milênio como um concorrente do Bayern, embora na última década, apesar de seu bom trabalho, veja outro grande à sua frente.

O Borussia Dortmund teve um crescimento com Klopp e soube como superar uma crise institucional por uma política de transferências invejada que hoje é mantida.

Vale destacar a grande ascensão de Hoffenheim e RB Leipzig, que tiveram grandes injeções de dinheiro levando a um crescimento do desempenho.

Uma olhada geral nas cinco ligas

Terminamos o estudo como começamos: destacando o domínio da Premier League sobre as outras ligas. Para fazer isso, resgatamos o ELO médio da temporada (não o valor atual). Embora o sentimento seja de que essa liderança tenha sido retirado da LaLiga nos últimos anos, ela ocorreu ao longo do milênio. Além do mais, o que aconteceu nas duas últimas campanhas é que a Espanha se aproximou.

A Ligue 1 quase foi reduzida ao poder de compra do PSG. Enquanto isso, a maior competitividade na Inglaterra (Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea, United) deu mais força à Premier League.

Como característica comum, observamos que as cinco grandes ligas têm aumentado seu nível de ELO, o que fortalece esse sentimento de unidade das cinco grandes ligas como uma grande referência mundial. Para isso, equipes que surgiram entre as melhores, como Nápoles, RB Leipzig e Sevilla, foi essencial.