Qual é a premiação do Brasileirão 2020?

O Campeonato Brasileiro de 2020 se encerra nesta quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021, com muito em disputa. Além do título, que ficará com Flamengo ou Internacional, vagas nas competições sul-americanas ainda estão em disputa, assim como posições melhores na tabela, que geram mais dinheiro para os clubes.

A grande polêmica envolvendo as premiações do Campeonato Brasileiro em 2019 foi concentrada nos quatro times rebaixados: nenhum deles recebeu um centavo sequer pela participação no torneio – algo que, para o Cruzeiro, por exemplo, agravou ainda mais a situação do clube. Para a temporada 2020, isso seguiu valendo - para desespero de clubes como Botafogo, Coritiba e Goiás, já rebaixados.

Uma reunião realizada em fevereiro de 2020 na sede da CBF, no Rio de Janeiro, havia encaminhado uma nova redistribuição da premiação no Campeonato Brasileiro. No entanto, quase um ano depois não houve unanimidade dos clubes com a mudança e o método de divisão segue idêntico ao de 2019.

Confira os valores por posição: