Qual é a premiação da Liga Europa 2019/20?

O campeão da atual edição da Liga Europa levará muito mais do que mais um troféu para a sua galeria. A competição garante ao vencedor uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada, além de uma boa quantia em dinheiro.

Segundo campeonato em importância no Velho Continente, a Liga Europa não paga tão bem quanto a Liga dos Campeões, o que é normal. Ainda assim, é um valor que fará a diferença nos cofres do clube que se sagrar campeão em Colônia, na Alemanha, no dia 21 de agosto.

Vale lembrar que os jogos da Liga Europa serão na Alemanha a partir das quartas de final e sem torcida, ou seja, os clubes não poderão contar com o dinheiro da venda dos ingressos.

Grandes equipes ainda estão na briga pelo título e as demais premiações, como Manchester United, Internazionale, Sevilla e Roma.

Quanto o campeão da Liga Europa recebe em dinheiro?

Para a temporada 2019/20, a premiação do campeão será de 8,5 milhões de euros (R$ 54 milhões). O vice-campeão arrecadará 4,5 milhões de euros (R$ 28 milhões).

A premiação não será paga de uma única vez. Assim com é feito na Liga dos Campeões, os clubes recebem conforme vão avançando na competição. Ou seja, é como se o campeão acumulasse o montante de 8,5 milhões de euros conforme foi vencendo e avançando.

Vitorias e empates nas fase de grupos e premilinares também rendem lucros aos times participantes do torneio.

Confira as premiações pagas na Liga Europa