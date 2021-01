Qual é o país com mais títulos de Libertadores conquistados por seus clubes?

O Brasil garantiu mais um título da Copa Libertadores da América. Isso porque o estádio do Maracanã receberá a finalíssima da Liberta entre Palmeiras e Santos, que eliminaram River Plate e Boca Juniors, respectivamente, para duelar no último jogo da competição continental. Com isso, o Brasil garantiu seu 20º título de Libertadores na história.

Nos últimos anos, o futebol brasileiro voltou a brigar de perto contra os argentinos para conquistar o posto de país com mais troféus na competição sul-americana. Entretanto, a vantagem dos hermanos ainda é larga, especialmente porque contam com times que já venceram o torneio em muitas ocasiões.

Para se ter uma ideia, os times brasucas com mais títulos são Santos, Grêmio e São Paulo, cada qual com três troféus em sua prateleira. Dois times argentinos (River Plate e Estudiantes) têm quatro taças, sem contar o Independiente, que tem sete, e o Boca Juniors, que soma seis conquistas.

Países como Peru, Venezuela e Bolívia nunca chegaram ao ponto mais alto pódio da Libertadores.

Veja os países com mais títulos da Libertadores conquistados por seus clubes.

País Títulos Times campeões Argentina 25 Independiente, River Plate, Boca Juniors, Estudiantes, San Lorenzo, Racing, Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors Brasil 20 São Paulo, Grêmio, Santos, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians Uruguai 8 Peñarol, Nacional Colômbia 3 Atlético Nacional, Once Caldas Paraguai 3 Olímpia Chile 1 Colo-Colo Equador 1 LDU