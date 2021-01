Nem mesmo o torcedor mais otimista do Palmeiras esperava um placar tão elástico no clássico desta segunda (18) contra o Corinthians. Jogando no Allianz Parque, o Verdão goleou o maior rival por 4x0, em partida válida pela Série A do Brasileirão.

A partida marcou o 368º encontro entre os times, que têm retrospecto bastante equilibrado em confrontos diretos. Com a vitória de hoje o Palmeiras chegou a 129 triunfos, contra um a menos do Corinthians, que tem 128, além de 111 empates.

Qual foi a maior goleada da história de Palmeiras x Corinthians?

A maior goleada da história do derby paulista é justamente do Palmeiras, no já distante ano de 1933, quando o Alviverde bateu o Timão por sonoros 8x0, em jogo válido pelo Campeonato Paulista e Torneio Rio-São Paulo.

Confira a lista com as maiores goleadas do derby:

Palmeiras 8 x 0 Corinthians (5/11/1933) – Paulistão e Rio-SP Palmeiras 6 x 0 Corinthians (25/4/1948) – Pacaembu Palmeiras 5 x 1 Corinthians (7/5/1933) – Paulistão e Rio-SP Corinthians 5 x 1 Palmeiras (27/8/1952) – Taça Cidade de São Paulo Corinthians 5 x 1 Palmeiras (1/8/1982) – Paulistão Palmeiras 5 x 1 Corinthians (3/8/1986) – Paulistão

Falando em goleadas por 4x0, o Palmeiras também foi o responsável pelo último resultado, em duelo pelo Brasileirão de 2004 realizado no Estádio do Morumbi. Os gols foram marcados por Rincón (contra), Pedrinho, Muñoz e Vagner Love. O Verdão ainda bateu o rival pelos mesmos 4x0 em 1930, 1958 e 1993.