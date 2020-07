O aproveitamento dos principais treinadores do Brasil no período de Jesus no Flamengo

Durante o período em que esteve no Brasil, Jorge Jesus, sem dúvidas, foi protagonista no futebol, o que fez com que o Flamengo fosse o grande campeão em 2019 e já tenha conquistado um título em 2020. Com 81,3% de aproveitamento em sua passagem pelo clube carioca, o Mister, de acordo com os número, foi o melhor técnico entre todos os da Série A de 2019.

O portal 'Goal' separou os números dos principais treinadores da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2019 durante todo o período em que Jesus esteve no Brasil, somando todas as competições disputadas por eles. Os dados mostram uma grande vantagem no aproveitamento do português, que é seguido por outro estrangeiro, Jorge Sampaoli, que treinou o Santos no ano passado e assumiu o Atlético-MG em 2020. O argentino, entre todos os demais, é o melhor, com 65,5% somando as passagens pelos dois times.

O técnico mais longevo do Brasileirão, Renato Gaúcho está logo atrás, com 64% de aproveitamento no comando do Grêmio. O novato Rogério Ceni, que tem passagens por Fortaleza, Cruzeiro e novamente Fortaleza, na soma das equipes, conseguiu 57,8% dos pontos disputados.

Adversário de Jesus em seu último jogo pelo Flamengo, na final do Campeonato Carioca, Odair Hellmann, entre a passagem pelo Internacional e a passagem pelo Fluminense, tem 55,3%. Enquanto isso, Mano Menezes, que comandou o rebaixado Cruzeiro e o vice-campeão Palmeiras no período, tem um aproveitamento de 54,6.

A partir de Fernando Diniz, antes no Fluminense e hoje no São Paulo, com 53,3%, os aproveitamentos já vão chegando aos considerados "medíocres" . Depois de Diniz, vem Vanderlei Luxemburgo, que assumiu o Vasco no final de 2019 e o Palmeiras no início de 2020, tem 51,7% e Ney Franco, do Goiás, 51,2%.

Entrando nos 50%, dois treinadores do Corinthians, Tiago Nunes, que também esteve à frente do Athletico-PR, tem 50,8% e Fábio Carille, 50%.

Ainda mais abaixo estão Roger Machado, do Bahia, com 44,1%, Abel Braga, de Vasco e Cruzeiro, com 40,5%. E, por último, com o pior aproveitamento do período, está Luiz Felipe Scolari. Enquanto comandou o Palmeiras, Felipão teve apenas 38,5% de aproveitamento, ou seja, conquistou pouco mais de um terço dos pontos disputados.

Confira os dados (Técnico - Clube - Aproveitamento - Vitórias, empates e derrotas)

Jorge Jesus - Flamengo - 81,3% - 43V - 9E 4D

Jorge Sampaoli - Santos e Atlético-MG - 65,5% - 17V - 6E - 6D

Rentao Gaúcho - Grêmio - 64% - 29V - 9E - 12D

Rogerio Ceni - Fortaleza e Cruzeiro - 57,8% - 23V - 9E - 13D

Odair Hellmann - Internacional e Fluminense - 55,3% - 21V - 10E - 13D

Mano Menezes - Cruzeiro e Palmeiras - 54,6% - 11V - 8E - 6D

Fernando Diniz - Fluminense e São Paulo - 53,3% - 16V - 8E - 11D

Vanderlei Luxemburgo - Vasco e Palmeiras - 51,7% - 16V - 14E - 10D

Ney Franco - Goiás - 51,2% - 18V - 9E - 14D

Tiago Nunes - Athlético-PR e Corinthians - 50,8% - 17V - 13E - 12D

Fábio Carille - Corinthians - 50% - 10V - 12E - 6D

Roger Machado - Bahia - 44,1% - 13V - 14E - 13D

Abel Braga - Cruzeiro e Vasco - 40,5% - 7V - 13E- 8D

Luiz Felipe Scolari - Palmeiras - 38,5% - 3V - 6E - 4D

Os números explicam a grande vantagem que o Flamengo teve enquanto comandado por Jesus. Mas como os adversários colocaram, agora, outros times tem mais chance de títulos na temporada.