Qual havia sido a última derrota do Liverpool?

Não era descartado que isso fosse acontecer, mas foi surpreendente que ocorresse contra o Watford, um rival na zona de rebaixamento. A primeira derrota do Liverpool nesta Premier League deixou impressão estranha que não acontecia desde janeiro de 2019.

Quando e onde foi o revés anterior dos 'reds'? Aconteceu no Etihad Stadium. Então, o Manchester City foi o culpado da única derrota que o Liverpool sofreu no ano passado.

Foram os próprios jogadores de Pep Guardiola que revalidaram seu status de campeão. Esse triunfo por 2 a 1, apesar de ainda haver vários meses de competição, acabou sendo crucial para a classificação final.

Em uma partida tremendamente equilibrada, os anfitriões estiveram à frenta no placar por duas vezes na partida. Kun Agüero, perto do intervalo, abriu o placar após passe de Bernardo Silva.

Foi Roberto Firmino quem marcou o 1 a 1 temporário aos 64 minutos. Com ataques em ambas as áreas, a 18 minutos do final, Leroy Sané fechou o placar com um chute que bateu na trave antes de entrar.