Qual música Neymar ouviu antes de PSG e Atalanta?

O nome mais comentado antes da partida entre PSG e Atalanta era o de Neymar. E depois da bela atuação do craque e da classificação dos franceses, o brasileiro seguiu sendo o grande assunto depois do jogo. Mas além disso, a música que o jogador estava escutando em sua caixa de som também virou febre entre seus fãs.

Neymar recebeu grande apoio dos torcedores brasileiros antes das quartas de final da Champions League, como há muito tempo não acontecia, e viralizou nas redes sociais.

Uma campanha foi criada para o jogador usar seu tradicional moicano na partida e ele não desapontou. Postou em seu Twitter que o penteado estava feito, a “julliete separada e a caixinha de som carregando”, mostrando que estava pronto para fazer a festa contra a Atalanta.

Então, ao chegar no estádio, Neymar apareceu com uma caixa de som enorme, ouvindo um funk no último volume, e levou os torcedores à loucura.

Mas qual era a música que Neymar estava ouvindo?

A música se chama “Hoje é rave”, de Bárbara Labres em parceria com o MC WM. Bárbara é a DJ “queridinha” dos famosos e já emplacou diversos hits de sucesso.

Mas além disso, ela é amiga pessoal de Neymar e já foi vista com o craque em diversas festas. Até por isso, foi muito especulado que a produtora musical e o craque do PSG pudessem ter um caso ou algo do tipo, o que foi negado por Bárbara.

Inclusive, durante o período de isolamento social no Brasil, em que o craque passou quarentena em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Bárbara foi supostamente vista na casa do jogador durante uma live.

Porém, depois da repercussão do vídeo e de algumas críticas recebidas, a assessoria do jogador afirmou que não houve contato entre os dois e que ela estava hospedada em um hotel no mesmo condomínio luxuoso em que o atacante tem casa.