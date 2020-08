Qual música Neymar estava ouvindo antes da final da Champions?

O PAI TA ON! Com grande expectativa e com os holofotes ao redor de Neymar, o craque brasileiro chegou ao Estádio da Luz com uma música brasileira que fez sucesso nos anos 2000, com direito a dança.

Com a mesma caixa de som com a qual festejou a vaga na final após vencer o RB Leipzig na semifinal, o atacante colocou a música Só Love, de Claudinho e Buchecha.

A cena durou poucos segundos, mas o suficiente para mexer com os torcedores, que deixou o nome da música entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.