Qual música Neymar ouviu antes de PSG e RB Leipzig?

E Neymar começou uma nova tradição na Liga dos Campeões. Depois da partida contra a Atalanta, onde recebeu apoio em massa dos torcedores brasileiros e cumpriu a promessa de usar seu tradicional moicano no duelo, além de ter entrado de Juliet e com uma caixa de som, o craque repetiu o gesto antes do confronto diante do RB Leipzig .

Contando mais uma vez com os memes de seus fãs no Brasil , que criaram o #NeyDay, o ídolo apareceu novamente de Juliet na chegada ao Estádio da Luz, mas colocou uma música nova para tocar em sua caixa de som.

O ato, obviamente, viralizou. Conforme a torcida brasileira comemorava que o "Pai tá Online" (nova frase de incentivo ao jogador), muitos foram tentar descubrir qual o nome da canção que Neymar colocou para tocar na sua chegada às semifinais da Liga dos Campeões da Uefa, contra o RB Leipzig.

Mas qual era a música que Neymar estava ouvindo?

A música se chama “TOMA”, de Luísa Sonza, em parceria com o MC Zaac. A cantora, então, logo se tornou um dos assuntos mais comentados do Brasil.

Além da carreira musical, Sonza é atriz, compositora e influencer nas redes sociais, tendo mais de 20 milhões de seguidores em sua conta no Instagram. Tudo isso com apenas 22 anos.

Sonza é amiga de Neymar e já foi vista várias vezes junto do craque: ela e seu ex-marido, o youtuber Whindersson Nunes, já marcaram presença em eventos promovidos pelo brasileiro, além de terem participado de jantares com o atleta.

Em 2017, antes da separação, quando Whindersson fazia turnê pela Europa, uma foto do então casal com Neymar viralizou nas redes sociais, ao ser postada pela cantora em sua conta no Instagram.