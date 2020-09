Qual novo nome da Arena Corinthians?

Após pouco mais de seis anos desde sua inauguração, a Arena Cortinthians foi batizada com um novo nome. Iniciando as comemorações dos 110 anos do clube, o acordo com a empresa que dará nome à casa corintiana foi relevado.

Qual o novo nome da Arena Corinthians após venda dos naming rights?

Os corintianos já podem chamar o estádio de Neo Química Arena. A marca, que chegou a estampar a camisa do Corinthians em 2010, faz parte do grupo Hypera Pharma. Outros marcas da mesma empresa darão nomes à setores da arena, como apurou o jornalista Jorge Nicola.

Este é o terceiro nome do estádio. Em 2013, ainda sem um nome oficial, a Fifa tratou o estádio como "Arena de São Paulo" para a Copa do Mundo de 2014. Desde então, o clube chamava o estádio de Arena Corinthians, mas travava o nome como provisório, pois vislumbrava um acordo de naming rights.

Qual o valor e tempo de contrato dos naming rights?

A Neo Química Arena será chamada assim ao menos pelos próximos 20 anos, tempo de duração do contrato. O acordo renderá R$ 300 milhões ao Corinthians, mesmo valor que a seguradora Allianz paga ao Palmeiras pelo direito de nomear o Allianz Parque.

"Vai ser um paradigma. Vai mudar a estrutura do futebol com o novo nome. Com certeza será outro boom de dinheiro novo nos clubes de futebol. Não só no Corinthians. Seremos exemplos mais uma vez", afirmou o presidente corintiano Andrés Sanchez no evento de revelação do nome dos naming rights.

Quando é o primeiro jogo do Corinthians na Neo Química Arena?

O primeiro jogo do Alvinegro no estádio rebatizado será no próximo sábado, 5 de setembro. O clube recebe o Botafogo às 19h, de Brasília, em jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão.