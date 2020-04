Qual o plano da LaLiga com as televisões?

Nos próximos meses, será comum assistir a um jogo de futebol sem torcedores nas arquibancadas. Já aconteceu em algumas partidas antes do confinamento total e acontecerá novamente quando a bola entrar em jogo.

Para tornar a transmissão dos jogos ainda mais atraente, a LaLiga, com Javier Tebas no comando, está negociando com a 'Mediapro', a empresa que dá o sinal, para oferecer novidades.

Conforme explicado pela 'ESPN', uma das inovações que os empregadores desejam introduzir é a introdução de microfones para ouvir os sons dos jogadores de futebol, algo impensável com um campo cheio de torcedores.

Isso faria com que os fãs, apesar de confinados em casa assistindo ao jogo, se sentissem mais próximos de seus jogadores e ídolos pela duração dos jogos a portas fechadas.

Outra novidade que a LaLiga quer introduzir é mudar os ângulos da câmera. Isso forçaria a alterar as infraestruturas daquelas que já estão instaladas.

A terceira das inovações que Tebas deseja adaptar para jogos sem público é a presença de lonas nas arquibancadas, precisamente, para que os estádios vazios não sejam vistos na televisão.

Isso cobriria a sensação de vazio que poderia ocorrer em todos os jogos que ainda serão disputados nesta temporada, que podem ser retomados em 6 de junho.

No momento, e de acordo com a fonte, a ideia da LaLiga tem a aprovação do 'Mediapro', mas terá que ser os jogadores e os clubes que aceitarão as propostas.