Qual o plano do Barcelona com Quique Setién?

Não há mudança de treinador no Barcelona. Pelo menos, não de maneira repentina.

Bartomeu foi questionado sobre Setién e apoiou o treinador do Barça. "Setién será o técnico nos últimos dois jogos da liga e também na Liga dos Campeões. Nossa vontade é cumprir o contrato e tê-lo na próxima temporada", afirmou o presidente.

A propósito, ele se referiu à possibilidade de Xavi ocupar o banco algum dia. "Xavi será treinador do Barça porque é o que ele quer e porque tem vontade. Ele está muito preparado. Vamos dar tempo ao tempo", afirmou.

Ele ainda deixou claro que Xavi não estará no comando do Barcelona no curto prazo: "No momento, não estamos à procura de um treinador. Estamos focados no final da LaLiga e da Liga dos Campeões".

Bartomeu analisou as notícias do Barça e também falou sobre a renovação de Messi. "Ele renovará com certeza", concluiu Bartomeu convencido.