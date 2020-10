Qual será o novo time de Alexandre Pato?

Alexandre Pato está sem clube desde o mês de agosto, quando rescindiu seu contrato com o São Paulo. Mas apesar do longo período fora dos gramados, o atacante de 31 pode estar perto de encontrar um novo time para jogar. E ao que tudo indica, o destino do jogador, que fez boa parte de sua carreira no Milan, pode ser mais uma vez no velho continente.

Como está sem clube, Pato pode assinar com qualquer clube mesmo com a janela de transferências fechadas. E de acordo com a imprensa inglesa, o Birmingham City é um dos interessados em contar com os serviços do atacante, principalmente após o fraco início do clube na atual temporada da EFL Championship - segunda divisão do futebol inglês.

Em oito partidas, foram apenas cinco gols marcados e duas vitórias, que colocam o time na 15ª posição na tabela, longe do objetivo de brigar pelo acesso à Premier League. E neste cenário, o nome de Pato começa a surgir com força.

Além disso, o atacante ex-São Paulo usou suas redes sociais para publicar uma foto em que estava usando uma chuteira com a legenda “soon” (em breve, em inglês), o que reforçou as especulações de ele poderia estar de malas prontas para a Inglaterra.

Retorno à Itália?

Enquanto isso, o Calciomercato, site italiano especializado em transferências, também noticiou o interesse de Spezia e Genoa, ambos da Serie A, em contar com Alexandre Pato.

O portal também apontou o Monza, da Serie B, como um forte candidato para levar o jogador. O clube pertence a Silvio Berlusconi, ex-dono do Milan e que também foi o grande responsável pela ida do brasileiro à equipe rossonera.

Pato viveu seus melhores dias como jogador na cidade de Milão, atuando ao lado de outros craques como Ronaldo, Kaká, Pirlo, Seedorf e cia. Com isso, claro que seu nome também é sempre lembrado com carinho na Itália.

O brasileiro atuou seis temporadas pelo Milan, onde marcou 63 gols em 151 partidas, antes de acertar seu retorno ao Brasil, para jogar no Corinthians.