Alemanha prepara volta do futebol ainda em maio

A Bundesliga pode voltar em breve. A chanceler alemã Angela Merkel está em contato com os primeiros-ministros dos 16 estados da Alemanha a fim de tomar mais um passo em direção à normalidade. Com isso, crescem as expectativas da volta do Campeonato Alemão.

Segundo o jornal 'Bild', a estimativa é de que a Bundesliga volte a ser disputada na segunda quinzena de maio. A própria liga, juntamente com os clubes, devem estabelecer esta data.

O treinamento, não só do futebol mas também de outros esportes, será permitido novamente - mas somente ao ar livre e de acordo com regras específicas relacionadas aos cuidados contra o coronavírus. O Bayern foi um dos primeiros clubes do país a retomar os treinamentos, mas de forma individual.

Durante o período de debates sobre a volta da Bundesliga, foi cogitado que os jogadores usassem máscaras nas partidas. Para isso, o mesmo jornal pediu para que o zagueiro Dennis Aogo fizesse exercícios de alta intensidade com máscaras e o atleta reprovou a ideia.

A volta do Campeonato Alemão vai de encontro com o que pensa a LaLiga, que já está fazendo testes em jogadores, e a Premier League, que ainda esta analisando as melhores alternativas para retomar os jogos. Vale lembrar que a Ligue 1 foi cancelada e o PSG foi declarado campeão da temporada.