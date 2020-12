Aos 60 anos de idade, Diego Armando Maradona faleceu no dia 25/11/2020. A Argentina e o mundo do futebol choram a perda dequele que é um dos maiores da história do futebol.

Confira no vídeo acima como foi a homenagem do Santos com a camisa 10, um momento bastante especial para o clube e também para Soteldo, o atual camisa 10 do clube.