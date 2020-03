Quando a paixão pelo futebol afeta a realeza

Manter a compostura quando seu time vence é sempre complicado. Não se trata de desrespeitar os outros torcedores, mas um gol sempre deve ser comemorado.

Isso já aconteceu com os membros da familia real espanhola durante o final da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul e, mais recentemente, o Príncipe William da Inglaterra repetiu isso com a ascensão de 'seu' Aston Villa à Premier League.

O filho mais velho do príncipe Charles e o segundo na linha de sucessão da rainha Elizabeth II nunca escondeu seu carinho pelos 'Villans' e vibra igual que qualquer um da arquibancada.

Neste sábado, o jogo de sua equipe foi adiado, mas por uma causa maior. E é que que o time 'Real' joga no domingo seu primeiro título em 24 anos.

O time disputará a final da EFL Cup contra o Manchester City. Foi precisamente uma Copa da Liga a última coisa que ele ganhou em 1996, e por isso o desejo de uma nova Copa do clube é enorme.

Agora resta ver se o poder da Coroa tem algum tipo de influência no futuro da partida e veremos novamente o príncipe William se perder nas arquibancadas no estilo mais puro de seu irmão, nos seus melhores tempos.