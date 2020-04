Quando a torcida do Chelsea debochou de CR7 e ele riu por último

Isso foi há muito tempo, mas os usuários do Twitter reviveram o episódio neste domingo. Quando Cristiano Ronaldo estava no Manchester United, ele teve uma troca de provocações com a torcida do Chelsea.

Durante um aquecimento antes da partida entre as duas equipes no Stamford Bridge, o português fazia malabarismos, quando errou e perdeu o controle da bola, causando risos dos torcedores.

Mas Cristiano Ronaldo não desistiu. Depois de esboçar um leve sorriso, ele levantou a bola elevando o nível de habilidade e dessa vez conseguiu completar com um domínio perfeito com os joelhos. Então ele olhou de volta para as arquibancadas para ver a reação da torcida.