Quando Abel Ferreira estreia como treinador do Palmeiras?

Novo treinador do Palmeiras para 2020, o português Abel Ferreira chegou ao Brasil nesta segunda-feira (02) e, logo após assinar todos os papéis com o clube alviverde, já se encaminhou para as cadeiras especiais do Allianz Parque para ver o duelo contra o Atlético-MG, em encontro válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O luso já será o responsável por comandar o treino do Palmeiras nesta terça-feira (03), e a estreia no comando dos alviverdes não vai demorar. O primeiro encontro está marcado para quinta-feira (05), contra o Red Bull Bragantino, no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil – na ida os palestrinos conseguiram uma boa vantagem com a vitória por 3 a 1.

Abel Ferreira estava no PAOK, da Grécia, e chega ao Palmeiras como sucessor de Vanderlei Luxemburgo – demitido na segunda semana de outubro, após uma sequência ruim de resultados e críticas em relação ao desempenho da equipe. Desde então, o atual campeão paulista vem sendo dirigido pelo interino Andrey Lopes, o Cebola.

Abel assinou contrato com o Palmeiras até o fim de 2022. O português é o quinto treinador estrangeiro em uma equipe deste Brasileirão em ação neste momento: os outros são Jorge Sampaoli (argentino – Atlético Mineiro), Eduardo Coudet (argentino – Internacional), Domènec Torrent (espanhol – Barcelona) e Ricardo Sá Pinto (português – Vasco da Gama).