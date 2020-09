Quando Cazares estreia pelo Corinthians?

Juan Cazares é o novo reforço do Corinthians para o final da temporada. Próximo à zona de rebaixamento no Brasileirão, o Timão vai precisar do jogador o quanto antes para tentar se afastar do Z-4. Mas a estreia do meia equatoriano vai depender de quando a diretoria irá concluir seu registro na CBF.

Cazares foi apresentado neste sábado (26) e chega para reeditar a parceria com Otero dentro de campo. Os dois jogadores tiveram bons momentos com a camisa do Atlético-MG e esperam repetir o sucesso no Alvinegro do Parque São Jorge.

A torcida também está bastante ansiosa para ver o novo reforço dentro de campo. O equatoriano é desejo antigo do clube e chega para assumir a camisa 10, que estava vaga desde a venda de Pedrinho ao Benfica.

Todos sabem da qualidade de Cazares, que se tornou um dos maiores estrangeiros a jogar pelo Atlético-MG. O grande problema do jogador sempre foi sua postura fora de campo, mas ele garante que está focado para ajudar o Corinthians. E dentro de campo, onde pretende fazer a diferença, ele já está surpreendendo a comissão técnica.

Segundo informações da Gazeta Esportiva, o equatoriano se apresentou em ótima forma e impressionou o departamento físico do clube, mesmo tendo jogado sua última partida oficial no dia 4 de dezembro de 2019. O técnico interino Dyego Coelho, inclusive, já tem contado com o meia nos treinos com bola, junto ao restante do elenco.

Com isso, fica a expectativa para uma estreia já na quarta-feira (30), contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena, em partida atrasada válida pela 1ª rodada do Brasileirão. Mas para isso, seu contrato com o Corinthians terá que ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, até o fim da tarde desta terça-feira (29).

Além disso, mesmo que já consiga fazer sua estreia na quarta-feira, Cazares não deve jogar a partida inteira, já que, apesar do bom condicionamento físico, ainda não tem o índice de força ideal, que vem apenas com a sequência de treinamentos. Se estiver no banco, jogar entre 15 e 20 minutos não está descartado, mas dificilmenete ele fique em campo durante os 90 minutos.

Outro aspecto que pode atrapalhar a estreia imediata de Cazares é o alto número de jogadores estrangeiros no elenco corinthiano. A CBF estipulou o limite de cinco inscritos por partida e, caso o argentino Mauro Boselli consiga se recueprar das dores no tornozelo e seja relacionado, o reforço equatoriano deve ser deixado de fora, já que sua posição é mais bem servida (Mateus Vital, Araos e Luan) do que o ataque.

A expectativa do Corinthians é que o meia esteja em plenas condições atuar os 90 minutos na estreia da equipe na Copa do Brasil, no meio de outubro. Até lá, a projeção é que le j;a tenha completado ao menos um dos três compromissos do Timão (Atlético-GO, Red Bull, Santos e Ceará).

O Corinthians ocupa atualmente a 15ª colocação na tabela, apenas um ponto à frente do Bragantino, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.