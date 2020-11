Quando começam Estaduais, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil 2021?

Nesta quarta-feira, 11 de novembro, dia de decisão pela Copa do Brasil, a CBF divulgou detalhes do calendário do futebol brasileiro para 2021 . Com a agenda prejudicada pela pandemia do coronavírus, que atrasou o encerramento da temporada 2020, praticamente não teremos férias entre o final da temporada atual e o começo da próxima.

Para já deixar tudo claro, a CBF também divulgou o calendário com as datas previstas para a disputa da Copa Libertadores. Além disso, detalhou os jogos da seleção brasileira - e novamente não teremos paralisação das competições pela data Fifa. A entidade também divulgou mudanças no regulamento da Copa do Brasil.

O calendário do futebol prevê que os estaduais, as primeiras competições a serem disputadas na temporada de 2021, se iniciem já em 28 de fevereiro, apenas quatro dias depois do encerramento da temporada 2020 : a última rodada da Série A do Brasileiro está marcada para o dia 24 do mesmo mês.

Confira as datas de cada uma das competições previstas no calendário do futebol brasileiro em 2021.

Índice :

Quando começam os estaduais? Quando começa o Brasileirão? Quando começa a Copa do Brasil? Quando será a Supercopa do Brasil? Quando começa a Copa Libertadores? Quando começa a Copa Sul-Americana? As competições pararão nas datas Fifa e na Copa América? Encerramento da temporada Quando começam os estaduais?

O calendário de 2021 da CBF começa com as disputas dos Campeonatos Estaduais, marcados para dia 28 de fevereiro, quatro dias depois da última rodada da temporada 2020. Para a disputa, estão previstas 16 datas, com a data limite marcada para 23 de maio.

As duas primeiras datas das Eliminatórias para a Copa do Mundo e 2022 coincidem com datas para a disputa dos Estaduais, que podem ter times desfalcados. Outro problema será para a disputa da Supercopa do Brasil , prevista para a mesma data de uma das rodadas dos estaduais.

Assim, certamente teremos conflito de datas entre duas competições oficiais sancionadas pela CBF.

Quando começa o Brasileirão?

Sem que sejam paralisados por conta dos compromissos da seleção, Séries A e B têm 38 datas previstas no calendário de 2021. A Série C tem 26 datas, mesmo caso da Série D - com duas desta últimas sendo destinadas para a fase preliminar da competição.

Série A

Marcado para iniciar em 30 de maio, as 38 rodadas do Brasileirão vão ser acomodadas até o dia 5 de dezembro, quando serão disputados os últimos jogos da temporada.

Série B

Marcada para começar no dia 29 de maio, um antes da primeira divisão, a Série B também acaba um pouco antes, tendo sua 38ª rodada realizada no dia 27 de novembro.

Série C

A terceira divisão dispõe de 26 datas para a realização dos seus jogos, que acontecem entre 30 de maio e 21 de novembro.

Série D

Também com 26 datas, a quarta divisão vai ter suas partidas disputadas entre 26 de maio e 14 de novembro.

Quando começa a Copa do Brasil?

A maior competição nacional de mata-mata vai dispor de 14 datas para que se realizem as suas oito fases. O início do torneio está marcado para 3 de março e a final deve acontecer no dia 27 de outubro.

A Copa do Brasil também vai ser atrapalhada pelos compromissos da seleção brasileira. Com as Eliminatórias, por exemplo, os times podem estar desfalcados nos jogos da terceira fase, bem como no jogo de volta das quartas de final e na partida de ida das semifinais.

A CBF também divulgou nesta quarta-feira (11) que a competição terá uma mudança em seu regulamento: diferentemente do que vem acontecendo nas últimas edições da competição, os times classificados para a Libertadores, o vencedor da Copa Verde, da Copa do Nordeste e da Série B entrarão no torneio à partir da terceira fase, e não mais das oitavas de final . Além disso, serão 92 os times participantes, um a mais do que na atual edição.

Quando será a Supercopa do Brasil?

A decisão, realizada em jogo único entre os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de 2020, está marcada para o dia 11 de abril. A data da disputa da Supercopa do Brasil irá conflitar com uma das rodadas dos estaduais.

Quando começa a Copa Libertadores?

A CBF também detalhou no calendário a data de início da Copa Libertadores 2021. A competição terá suas primeiras datas, ainda na pré-Libertadores, no dia 3 de março, três dias após o início da temporada. Já a fase de grupos começará no feriado do dia 21 de abril, no dia de Tiradentes. A final do torneio está prevista para o dia 20 de novembro.

Pelo lado positivo, fica o registro de que nenhuma data marcada para a disputa da Libertadores coincidirá com as datas Fifa. Assim, nenhum time brasileiro perderá jogadores por convocações para seleções durante o torneio.

Quando começa a Sul-Americana?

A Copa Sul-Americana também sofrerá alterações. A segunda competição continental mais importante da América do Sul terá seu pontapé inicial no dia 21 de abril de 2021, feriado de Tiradentes.

A grande final acontecerá em 6 de novembro de 2021, um sábado.

As competições pararão nas datas Fifa e na Copa América?

As datas para a realização das Eliminatórias para a Copa de 2022 vão ser divididas em cinco períodos, com duas datas de jogos cada, nos dias 25/03 e 30/03; 03/06 e 08/06; 02/09 e 07/09; 07/10 e 12/10; 11/11 e 18/11. As competições não serão interrompidas para as disputas das eliminatórias.

Já a Copa América, que deveria ser realizada em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia , está marcada para acontecer entre os dias 11 de junho e 11 de julho. O calendário também não será interrompido. Assim, times ficarão sem alguns de seus principais jogadores por oito rodadas do Brasileirão.

Encerramento da temporada 2021

De acordo com a programação da CBF, os últimos jogos a serem realizados na temporada 2021 são os da última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no dia 5 de dezembro. Assim, a partir do dia seguinte, 6, está previsto o início das férias dos clubes.