Quando é a estreia de Jorge Jesus no Benfica?

Jorge Jesus fez história no Flamengo, terminando sua passagem pelo clube carioca com mais títulos do que derrotas. Agora, busca um novo desafio, de volta à Portugal: quando será a estreia do Mister pelo Benfica?

Mesmo que flamenguistas tenham se preparado para secar o Benfica contra o Porto na final da Taça de Portugal neste sábado - competição equivalente à Copa do Brasil -, terão que o fazer sem Jesus no banco de reservas: o treinador ainda não estará comandando as Águias.

Até mesmo a apresentação do Mister só será feita após a decisão na Taça de Portugal: segundo publicações portuguesas, o comando do clube não queria tirar o foco dos jogadores com a chegada do novo treinador antes da final da competição.

Depois de uma definição, aí sim os atletas entrarão de férias por nove dias e já voltarão sendo treinados por Jorge Jesus, que preparará a equipe para os desafios na próxima temporada.

Assim, o primeiro jogo oficial de Jesus pelo Benfica só acontecerá na retomada da temporada do futebol português, que deve recomeçar em 12 de setembro de 2020. Logo em seguida, já terá que atuar pela fase preliminar da Liga dos Campeões: as Águias começam na terceira fase classificatória e terão que jogar nos dias 15 ou 16 de setembro.

Desta maneira, Jorge Jesus terá bastante tempo de treinamentos antes de sua estreia oficial, visto que a Supertaça Cândido de Oliveira, sempre o primeiro jogo da temporada portuguesa, foi suspensa para 2020 por pedido do próprio clube, que quer mais tempo antes de entrar em campo na Champions. No entanto, nada impede que o Benfica faça amistosos antes da retomada.

Seja para secar o Benfica ou para torcer pelo seu ex-treinador, você, torcedor do Flamengo, vai ficar de olho nas primeiras partidas de Jorge Jesus pelo clube português?