Quando Hazard volta a jogar pelo Real?

Eden Hazard não vive sua melhor temporada. Contratado pelo Real Madrid junto ao Chelsea, a expectativa era alta quanto ao rendimento do belga no clube espanhol, tanto que lhe foi dada a histórica camisa 7, usada por Raúl e Cristiano Ronaldo nos últimos anos.

Mas Hazard esteve mais no departamento médico do clube do que dando alegrias ao torcedor merengue. Ele demorou para estrear pelo clube em jogos oficiais devido a uma lesão que lhe tirou de campo por quase um mês no início da temporada.

Seu começo de trajetória no Real, porém, foi animador. Conforme ia ganhando ritmo de jogo, o belga ia deixando boas atuações. Porém, contra o PSG, voltou a se machucar e ficou for por quase três meses. Quando retornou aos gramados, foram somente seis dias até que uma nova lesão o tirasse de combate.

Até a pausa no futebol europeu por conta do coronavírus, ele disputou 15 jogos oficiais pelo Real Madrid e marcou apenas um gol (na vitória merengue contra o Getafe).

Qual a lesão de Eden Hazard?

A última lesão de Hazard foi uma físsura na fíbola distal da perna direita, na região do tornolezo. A cirurgia aconteceu na Carrell Clinic de Dallas, no Texas, Estado Unidos.

Quando Eden Hazard volta a jogar?

Esta é uma grande incógnita. A cirurgia aconteceu no dia 5 de março e foi realizada com sucesso. Duas semanas depois, foram retirados os pontos da operação. Mas não há uma previsão para que Hazard volte aos gramados, principalmente com a crise do coronavírus que paralisou todas as competiçõs que o Real disputa.

Quais partidas Hazard ficou fora por lesão?

Hazard esteve ausente de 19 partidas do Real Madrid na temporada.

Por LaLiga, Hazard ficou de fora dos confrontos contra: Alavés, Espanyol, Valencia, Barcelona (duas vezes), Athletic Bilbao, Getafe, Sevilla, Real Valladolid, Atlético de Madrid, Osasuna e Bétis.

Pela Liga dos Campeões, o belga perdeu os jogos contra o Club Brugge e o jogo de ida das oitavas de final contra o Manchester City. Já na Copa do Rei, ele não jogou por conta de lesão contra Unionistas, Zaragoza e Real Sociedad. Por fim, Hazard também esteve ausente dos dois jogos do Real na Supercopa da Espanha, contra Valencia e Atlético de Madrid.