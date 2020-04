Quando foi a última derrota do Flamengo no Maracanã?

Sem jogos acontecendo, nesta sexta-feira, 3 de abril, a equipe principal do Flamengo chega a uma marca importante: um ano sem ser derrotada no Maracanã .

A última derrota foi para o Peñarol, do Uruguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores , no dia 3 de abril de 2019. Na ocasião, os cariocas tomaram o gol da derrota pouco tempo depois de Gabigol ter sido expulso e o jogo terminou 1x0, para a revolta dos 66 mil torcedores presentes.

O time, apesar de já ter grandes estrelas em seu elenco, ainda não impunha o mesmo medo de hoje. Era taticamente inferior e, na partida, não teve muitas chances de gol, sob comando de Abel Braga, que só deixaria o time dali há mais de um mês.

Esta, no entanto, não foi a última derrota do Flamengo no Maraca. Pela disputa da Taça Guanabara deste ano, a equipe juvenil do Rubro-Negro perdeu, também por 1x0, para o rival Fluminense , na ocasião, o elenco principal ainda estava de férias, prolongadas por conta da disputa do Mundial de Clubes.