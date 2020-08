Quando Guardiola elogiou Aouar: "É um jogador incrível"

Apesar do conjunto de craques do Manchester City, um dos maiores nomes em campo lisboeta será Houssem Aouar. O meio-campista é um jogador brilhante, que desequilibra e se apaixona por vê-lo jogar seu futebol. Pep Guardiola que o diga.

E é que o treinador 'citizen' há anos se deixou encantar pelas qualidades do jogador. É o que aconteceu desde a primeira vez que se enfrentaram, em setembro de 2018, na derrota da equipe de Guardiola para o Olympique de Lyon por 1 a 2 no Etihad.

Naquele dia, Aouar brilhou com luz própria e 'AS' lembra neste sábado que o próprio Pep Guardiola, que o cumprimentou em campo no final da partida, também esperou para conversar alguns minutos com ele no túnel do vestiário.

Na partida da segunda rodada dessa fase de grupos, em novembro, Aouar voltou a atacar por 2 a 2 na França. E Guardiola se expressou publicamente: "Aouar é um grande jogador, é incrível. Falamos muito do Ndombele (agora no Tottenham), mas ele é excelente".

"Ele está sempre muito calmo quando está com a bola nos pés, tem uma excelente qualidade técnica", acrescentou o de Santpedor, que agora pode voltar a sofrer com um dos seus fetiches no futebol europeu.