Quando Jô pode estrear pelo Corinthians?

O retorno de Jô foi muito comemorado pela torcida do Corinthians. Agora, a única questão fica por conta de quanto o atacante poderá reestrear pelo clube do Parque São Jorge. A diretoria trablahou para que o novo reforço pudesse jogar já na volta do Campeonato Paulista, no dia 22 de julho, justamente em clássico contra o Palmeiras. Mas isso não será possível.

Após a Federação Paulista de Futebol (FPF) atender ao pedido de diversos clubes de São Paulo e flexibilizar o regulamento da competição, a grande questão ficou por conta da reabertura da janela de transferências internacional no Brasil.

A janela de transferências abriria no dia 1º de julho, mas também por conta da pandemia, foi adiada. Com a janela fechada, o atacante alvinegro não pôde ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), condição obrigatória para qualquer jogador entrar em campo.

Então, a entidade definiu as novas datas para as janelas internacionais no Brasil. Os períodos escolhidos foram: 20 de julho a 9 de agosto e 9 de outubro a 9 de novembro.

Com o anúncio, o Corinthians solicitou o Certificado Internacional de Transferência ao Nagoya Grampus, do Japão, ex-clube do atacante, para que o processo de registro fosse concluído no Brasil até às 19h do dia 21.

No entanto, o Timão acabou prejudicado pelo fuso horário, e os documentos não chegaram a tempo. Com isso, o nome de Jô não estará no BID até o prazo limite e, portanto, ele desfalcará o Corinthians no derby.

Agora, o atacante só poderá fazer a sua reestreia no Paulistão caso o Corinthians consiga a classificação para as quartas de final da competição, quando os clubes poderão fazer novas mudanças na lista.

Caso a equipe de Tiago Nunes não consiga a classificação, o retorno do camisa 77 ficará apenas para o Campeonato Brasileiro, programado para começar no início de agosto.