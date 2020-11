A curiosa história sobre quando Koeman jogou contra Maradona

Ronald Koeman tem Diego Armando Maradona em sua memória. O gênio do futebol mundial comoveu todo o planeta devido a sua morte e o treinador do Barcelona falou sobre ele na coletiva antes do duelo da LaLiga contra o Osasuna. Ele se lembrou de um encontro em que os dois se viram cara a cara.

"Joguei uma vez contra o Sevilla. Lembro-me que ele se atrasou para o aquecimento e eu estava quase mais atento a ele do que ao meu aquecimento. Tive a sorte de jogar contra ele, é assim que a qualidade é mais notada. É uma pena que ele tenha morrido com 60 anos e desejo o melhor para a sua família”, disse o treinador 'culé'.

"A melhor homenagem que podemos fazer a Maradona é mostrar que podemos em campo", acrescentou. O treinador afirmou ainda que quem mais se entristeve com a sua morte são os argentinos, embora todos os relacionados com o futebol tenham se afetados.

Mas a qual Koeman estava se referindo quando se lembrou de como foi encarar Maradona? ProFootballDB, o laboratório de dados do BeSoccer, permite buscar essa informação. Foi uma partida da rodada 17 do Campeonato Espanhol que aconteceu no dia 10 de janeiro de 1993 e terminou em 0 a 0. O holandês, aliás, terminou a partida com amarelo.