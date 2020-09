Quando Mano Menezes estreia como técnico do Bahia?

Mano Menezes é o novo técnico do Bahia. Sem clube desde que deixou o Palmeiras, no final de 2019, o treinador chega para assumir o lugar de Roger Machado - demitido na última semana após derrota para o Flamengo -, e terá contrato válido até o final de 2021. Mas apesar do acerto, Mano não vai comandar sua nova equipe na partida contra o Grêmio, nesta quinta-feira (9).

Isso porque, no final da semana passada, um imprevisto acabou atrasando um pouco o acordo entre o treinador e o Bahia. O preparador físico Eduardo Silva, o Dudu, que trabalha com Mano desde a base do Internacional, sofreu um AVC e teve que passar por cirurgia, o que suspendeu as conversas que já estavam bem adiantadas desde a semana passada.

O clube propôs um acerto com o preparador, mesmo enquanto ele estivesse em recuperação, e assim chegou a um acordo com Mano Menezes.

Com isso, Cláudio Prates, auxiliar técnico, deve ficar à frente do Tricolor de forma interina na quinta-feira. Ao anunciar oficialmente o acerto com o novo técnico, o bahia confirmou que Mano estará presente no Estádio de Pituaçu para assistir à partida antes de assumir a equipe.

Portanto, a estreia de Mano pelo Bahia deve acontecer apenas na 10ª rodada do Brasileirão, também no estádio de Pituaçu, contra o Atlético-GO.

Atualmente, o Bahia ocupa a 12ª colocação na tabela com 12 pontos somados. Foram duas vitórias, três empates e duas derrotas em sete partidas. Como destaque negativo, o clube é dono da segunda pior defesa da competição, com 12 gols sofridos, atrás apenas do Red Bull Bragantino, com 13. Contudo, o Tricolor tem um jogo a menos que o time paulista.