Quando Marcelo Cabo estreia no Vasco?

Marcelo Cabo foi anunciado como treinador do Vasco da Gama, chegando com a responsabilidade de reconduzir o Cruz-maltino de volta à primeira divisão do futebol brasileiro depois do quarto rebaixamento à Série B. Ele próprio tão conhecedor do clube, onde teve passagem como atleta do futsal, quanto da divisão de acesso nacional, Cabo não escondeu a felicidade de retornar ao Rio de Janeiro para ter a sua primeira chance em um dos considerados grandes clubes do nosso país.

Marcelo Cabo já conseguiu dois acessos da Série B para a A, e em seu último trabalho deu segurança ao Atlético-GO, que sob o seu comando classificou-se para a edição 2021 da Copa Sul-Americana. Ciente de que a temporada será repleta de desafios na segunda divisão, o novo comandante prometeu olhar com carinho para a base do clube e construir um time com DNA ofensivo.

“Claro que teremos uma reformulação. Vamos sentar, vamos dar uma repaginada, criar novos mecanismos para ter uma equipe competitiva. Inicio meu trabalho hoje com a diretoria e com Pássaro para que a gente possa pautar essa temporada. Mas o torcedor vascaíno pode ter certeza. Dentro do que o Vasco vai propor, teremos uma equipe competitiva para entrar nas competições e conseguir conquistas. Porque foi isso que o Vasco sempre fez”, disse o treinador em sua apresentação oficial, em 2 de março.

Esta reformulação, contudo, será feita enquanto o time já entra em ação nesta nova temporada. O Vasco da Gama estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira (03), contra a Portuguesa-RJ, mas ainda sem contar com a maior parte de seu elenco profissional. O time será composto por jovens da base, com poucos rostos conhecidos, como o atacante Tiago Reis.

Marcelo Cabo estará em São Januário, mas ainda não dentro da área técnica. O time do Vasco será treinado por Diogo Siston, treinador do sub-20 cruz-maltino. Marcelo Cabo ainda não tem prazo para estrear. Depois de enfrentar a Portuguesa-RJ, em duelo que terá transmissão da Vasco TV, o Gigante da Colina volta a entrar em campo no próximo sábado (06), contra o Volta Redonda.