Quando Marinho e Soteldo voltam ao Santos?

A dolorida derrota para o Palmeiras, com gol de Breno Lopes nos minutos finais de jogo, não foi a única má notícia para o Santos na final da Libertadores da América. Após a partida, no estádio do Maracanã, o clube da Vila Belmiro confirmou as lesões de Marinho e Soteldo, os dois principais jogadores da equipe. Mas quando a dupla pode retornar?

Os atacantes do Peixe, que ficaram de fora do empate contra o Grêmio, pela 34ª rodada do Brasileirão, estão evoluindo bem e podem retornar nos próximos dias.

Marinho sentiu o joelho esquerdo ainda no primeiro tempo da final da Libertadores e foi confirmado com um edema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O local desinchou nos últimos dias e o camisa 11 tem chances de voltar a trabalhar com bola ainda nesta semana.

Já Soteldo, em situação mais tranquila, tem apenas dores no músculo adutor e pode retornar já na próxima rodada do Brasileirão, diante do Atlético-GO, rival direto na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

O reforço de Soteldo seria muito importante para o técnico Cuca, que também perdeu Sandry, expulso, e Madson, pelo terceiro cartão amarelo, durante duelo contra o Grêmio. Mesmo assim, a ideia é não apressar a volta de nenhum dos atacantes.

O elenco do Santos se reapresenta nesta quinta-feira (04) e já viaja para Goiás na sexta, sem muito tempo para recuperação dos atletas. Dessa forma, a maior probabilidade de retorno fica para o confronto contra o Coritiba, no dia 13, na Vila Belmira. Até lá, os jogadores serão reavaliados diariamente pelo clube.

Com o empate com o Tricolor gaúcho - mesmo com as ausências de seus dois principais jogadores e vindo de uma derrota extremamente dolorida para o Palmeiras -, o Peixe caiu para décimo lugar no Brasileirão, com 46 pontos, atrás de Red Bull Bragantino e Corinthians.

Próximos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro: