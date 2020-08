"Quando me lesionei pensei que estava morto", diz Mbappé

Não foi a melhor partida de Mbappé, mas o francês foi uma dor de cabeça para o RB Leipzig no 3 a 0 do PSG nas semifinais. O atacante se recuperou a tempo de disputar alguns minutos contra a Atalanta e os 90 contra os alemães. Após o apito final, Mbappé falou sobre as últimas semanas.

"Quando me lesionei contra o Saint-Étienne, pensei que estava morto. Chorei a noite toda. Estava muito mal e não quis falar com o resto da equipe para não verem como estava. Não foi uma lesão muito grave, por isso quero dar tudo no campo durante a final de domingo", disse o atacante a 'RTL'.

Muito se falou sobre a sua ausência no duelo contra a Atalanta, mas ele acabou entrando no segundo tempo e foi fundamental para a virada francesa. Com a vitória sobre o Leipzig, o sonho do jovem continua vivo.

"Tenho os mesmos sentimentos de que quando alcançamos a final do Mundial de 2018. Criamos um grupo onde cada um contribui com algo. É mais fácil correr por um amigo de quem gostamos. Não sei se isso nos vai garantir a vitória, mas vai ajudar", revelou.

"Eu e Neymar nos entendemos muito bem em campo e isso é importante para a equipe. Ele é um dos melhores do mundo, gostamos um do outro, temos respeito mútuo e nos divertimos. Não nos centramos apenas em nós, é o trabalho de uma equipe'', concluiu.