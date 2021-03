"Quando Messi está com a bola, você escuta: 'Faz falta! Derruba ele no chute!"

O Barcelona enfrenta o Osasuna neste sábado com a moral às alturas depois de ter conseguido uma heroica virada nas semifinais da Copa do Rei e garantido sua vaga na grande final na La Cartuja.

Alfred Schreuder, treinador adjunto Ronald Koeman, falou sobre isso: "É bom ver como jogadores como Messi, Busquets e Piqué vivenciam algo assim. Eles ganharam tudo, já passaram por tudo, mas continuam felizes como crianças. Isso mostra que há energia na equipe".

“Eles se divertem. E também se desenvolvem. Porém, este não é o Barcelona de sete ou oito anos atrás. Mas a equipe está realmente avançando. O talento também abre caminho com os jovens”, acrescentou em entrevista ao meio holandês 'AD'.

Ele também falou sobre Leo Messi: “Esta semana fizemos um treino de sistema e Gerard Piqué nunca tinha feito conosco. Piqué estava lesionado há muito tempo, por isso eu queria explicar a ele qual é a intenção. Messi chegou até a gente: 'Alfred, não é necessário, já coloquei ele a par'".

“Esse é Messi: ele vê tudo. Ele entende tudo, observa tudo o que diz respeito à equipe e já está pensando no futuro, como nós. Tive que rir sozinho: ele sabia que Piqué ainda não tinha feito esse tipo de exercício.. Isso mostra o quão inteligente ele é", acrescentou.

“Messi já recebeu cinco ou seis golpes em jogos. Sem público, você literalmente escuta o que os adversários dizem uns aos outros. Quando Leo recebe a bola, você ouve: 'Faz falta! Derruba ele no chute!' Mas isso não funciona e então eles o acertam. Assim, com a palma da sua mão. Isso sempre seria cartão vermelho na Holanda. Aqui, na Espanha? Amarelo", disse ele.

Também revelou como a sua chegada à equipe azuglrana aconteceu pelas mãos de Koeman: "Ronald visitou o Hoffenheim como técnico da Holanda e eu era o treinador. Mas depois veio o coronavírus. No final, nos conhecemos durante as férias em Ibiza".

"Ronald me disse: 'Você nunca sabe se vou precisar de um assistente novamente no futuro'. Então veio o 8 a 2 no Barcelona-Bayern e três dias depois o telefone tocou: 'Quer vir comigo agora?' Sim, claro!", concluiu.