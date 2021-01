"Quando Messi está em campo, o Barça é muito mais perigoso"

Há mais de cinco anos, o Athletic Bilbao conquistou um feito incrível. A equipe rojiblanca conseguiu vencer a Supercopa da Espanha contra o Barça, no formato de ida e volta.

O 4-0 de San Mamés abriu caminho para o título e o regresso, no campo dos 'azulgrana', terminou empatado (1-1). Essa noite nunca será esquecida por Gurpegui, o homem encarregado de erguer o último título conquistado pelos bascos, algo que foi lembrado em sua entrevista ao 'AS'.

“Estou muito feliz por ter vencido aquela Supercopa. Para mim é um momento único e irrepetível porque nunca mais ergui nenhum título novamente, mas espero que no domingo Iker (Muniain) levante a taça e, acima de tudo, espero que não seja apenas por uma vez Desejo que em abril ele faça isso de novo, que não aconteça como aconteceu comigo", disse o ex-jogador.

Em relação ao duelo deste domingo contra o Barça, o ex-zagueiro do Atlético deixou bem claro: “Acho que o Athletic vai ter chances, como o Real teve na semifinal; na segunda parte da prorrogação ele poderia ter decidido. Isso me dá a sensação de que o Athletic fará um grande jogo. Vamos ver se podemos desfrutar de uma noite inesquecível”.

Finalmente, Gurpegui falou sobre a possível ausência de Messi. "Quando Leo está em campo, o Barça é muito mais perigoso. Nos últimos jogos eu o vi com fome e vontade. Ele fez dois em Bilbao e Granada... O Barça é mais perigoso com Messi do que sem ele", concluiu.