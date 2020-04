Quando Messi se proclamou Rei do Bernabéu

Ainda hoje não está claro por que Messi tirou a camisa e mostrou-a assim, com pulso firme, cabeça erguida e parado, para o público do Bernabéu. Mas é uma das imagens mais icônicas de sua extensa carreira, e não será porque ele não marcou gols. Três anos se passaram desde aquela celebração, que significava muito. Pela influência no campeonato.Pelo momento do gol. Por ser o 500º. Mas, acima de tudo, por esse gesto.

Retrocedemos no tempo e nos posicionamos. O Real Madrid tem o campeonato na palma da mão. O Barça vai a Chamartín forçado a vencer se para diminuir suas chances. A partida é memorável, para frente e para trás. Casemiro deixou o Real na frente, mas Leo aparece e empata. Rakitic, a 17 minutos do fim, marca 1-2 e muda a liga. Mas James, recém-chegado, empatou aos 86 e deixou o título praticamente nos bolsos de Zidane.

Porém, aos 93 minutos, logo após os merengues quase chegarem ao 3 a 2, Sergi Roberto, como herói contra o PSG, se livra de Marcelo e monta um contra-ataque. Enquanto muitos se perguntam por que o brasileiro não o bloqueou, apesar de ter sido o segundo cartão vermelho do Real (não havia tempo para mais), o formado na categoria de base voou. André Gomes participa, Jordi Alba a coloca para trás... e o tempo pára.

A bomba argentina chegou impossível para Keylor. 2-3. A LaLiga estava viva e fim de festa brutal para uma das melhores versões de Messi no campo do Real Madrid. Ele tira a camisa. Firme e suave, e a mostra com reivindicação. Como um rei.

Foi um dos gols com mais consequências em sua jornada como 'culé'. Por recolocar a equipe no campeonato (embora mais tarde o Real o tenha conquistado). Por ser o 500º gol de sua carreira. Por ser na última jogada da partida. Por ser no Dia de São Jorge. Por coroar um excelente desempenho pessoal. Por reinvidicação diante das entradas que levou e uma cotovelada que o fez sangrar.

Três anos se passaram desde aquela celebração inesquecível e, desde então, ele não voltou a mostrar esse nível no Bernabéu. Mas, é claro, falamos de Messi, você nunca pode descartar que ele fará isso de novo ou inclusive mais. Embora tenha ficado claro para os fãs do Real naquele dia quem foi o melhor.