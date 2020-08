Quando Modric quase se tornou 'blue'

O croata Luka Modric tornou-se no Real Madrid um dos melhores jogadores do planeta. Ele chegou, conquistou títulos e até chegou à final da Copa do Mundo com a Croácia, o que lhe permitiu ganhar a Bola de Ouro.

No entanto, sua história poderia ter sido muito diferente. O portal 'The Guardian', que publicou um fragmento da autobiografia do jogador, revelou que ele quase acabou no Chelsea em vez do Real Madrid.

"Conhecer Roman Abramovich em seu iate foi emocionante. Quando a temporada 2010-11 da Premier League terminou, eu estava pronto para sair de férias, mas não durou muito, pois meus agentes, Vlado Lemi e Davor Urkovi, me transmitiram o desejo do Chelsea em me contratar. Parecia que eu iria me mudar para Stamford Bridge. Estava ansioso por ir para lá", recordou Luka.

"Vanja e eu pegamos um avião particular de Zadar a Cannes. Uma van com vidros escuros nos levou para Nice. Lá fomos pegos pelo segurança de Roman Abramovich. Pegamos um barco a motor e eles nos levaram para o iate do proprietário do Chelsea", continuou o meio-campista. .

Modric reconheceu que queria ir para um time melhor que o Tottenham, mas tinha dúvidas de que Daniel Levy estivesse pronto. "Senti que era hora de mudar de time: queria lutar por troféus e ganhar títulos. 'Você acha que o Tottenham vai resistir?', Perguntou Roman. 'Acho que vai ser difícil', disse eu", lembrou o croata, que voltou à pré-temporada e reconheceu seu desejo de sair.

"Não houve palavras ásperas ou insultos, mas Levy me repreendeu por dizer publicamente que eu queria ir embora. Então, durante a temporada, tive algumas reuniões com ele. Ele veio à minha casa para me convencer a renovar novamente, mas acabou me dizendo que me deixaria ir a um clube como o Real Madrid", concluiu Luka.