"Quando não se é feliz, é difícil jogar no seu maior nível"

Gareth Bale já se encontra em território inglês para viver sua segunda passagem pelo Tottenham, agora com José Mourinho no comando. Mas o atacante galês não esquece o Real Madrid.

Depois de proferir algumas palavras que não agradaram ao Real Madrid, nas quais afirmava não se arrepender de nada, Bale voltou a fazer algumas declarações polêmicas que já deram a volta ao mundo.

Apesar de Bale continuar pretencendo à equipe 'merengue', com a qual disputou 251 jogos oficiais, deu uma entrevista ao jornal 'Sky Sports' na qual voltou a se separar do seu clube: "Só quero desfrutar do meu futebol".

"No Real fui um pouco plano durante algum tempo, penso que todos perceberam. Quando não se está contente, é difícil jogar no seu maior nível", continuou, recordando a passagem pelo Santiago Bernabéu.

"Sou muito calado, procuro ficar o mais normal possível e longe das câmeras e da imprensa. Talvez eles não gostem de mim por lá", acrescentou o atacante internacional galês, lançando outra farpa na direção da capital espanhola.