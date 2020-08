Quando o Bayern goleou o Real Madrid por 9 a 1

O 2-8 que o Bayern de Munique impôs ao Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões ainda está dando o que falar 48 horas depois. E pode ser o fim de uma geração histórica no time 'culé'.

Mas esta vitória dos alemães sobre uma equipa espanhola não é a primeira vez que acontece, embora, sim, não seja nada comparável, já que a história que vamos contar a seguir aconteceu durante um amistoso.

Amistoso esse disputado entre Bayern de Munique e Real Madrid em 5 de agosto de 1980. Em território alemão, os merengues sofreram uma das derrotas mais dolorosas de sua história, apesar de ser um simples amistoso.

E é que os merengues voltaram para casa com um brutal 9 a 1 contra eles, com Vujadin Boskov à frente da equipe no banco e após oito dias de pré-temporada depois de ter vencido a LaLiga e a Copa na temporada 1979-80 .

A primeira parte daquele jogo histórico no Olímpico de Munique terminou com um placar de 7 a 0 no placar. No segundo tempo os alemães continuaram seu trabalho até marcarem nove gols graças ao hat-trick de Dieter Hoeness (irmão de Uli Hoeness), ao doblete de Karl-Heinz Rummenigge e aos demais gols de Paul Breitner, Kurt Niedermayer, Wolfgang Kraus e Pasi Rautiainen.

Laurie Cunningham marcou o único gol do Real Madrid de pênalti. No final da partida, Boskov pronunciou uma de suas frases mais famosas: "Prefiro perder um jogo por nove gols a nove jogos por um gol".