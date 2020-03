Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Qatar

Após o título da Copa América em 2019, todas as atenções da comissão técnica da seleção brasileira se voltam para a Copa do Mundo de 2022. A preparação oficial para a competição tem início com a primeira rodada das eliminatórias para o mundial, que, para o Brasil, será no dia 27 de março de 2020.

Veja as principais informações sobre o Brasil nas eliminatórias

A estreia do Brasil nas Eliminatórias será diante da Bolívia, no dia 27 de março, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, em Recife. Essa será a segunda vez que a seleção canarinho atua no estádio. A outra vez foi em 2016, também pelas Eliminatórias, no empate por 2x2 com o Uruguai.

Após a estreia, a seleção brasileira viaja a Lima para enfrentar o Peru. A partida vai acontecer no dia 31 de março, às 23h15 (de Brasília).

A competição será disputada em um sistema de pontos corridos, com dez seleções participantes. Cada equipe nacional jogará com todos seus rivais duas vezes, dentro e fora de seu país. Assim, a última partida da seleção será também contra a Bolívia, no dia 16 de novembro de 2021.

Das 18 partidas do Brasil, nove serão disputadas em território nacional, diante de sua torcida. Cada um desses jogos será realizado em um estádio diferente. Os estádios escolhidos para receber os comandados de Tite foram: Arena Pernambuco, Mané Garrincha, Arena Corinthians, Fonte Nova, Beira-Rio, Maracanã, Morumbi, Arena Amazônia e Mineirão.

Confira informações sobre os jogos que serão disputados em casa:

2020

03 ou 04/09: Brasil x Venezuela - Mané Garrincha

13/10: Brasil x Argentina - Arena Corinthians

12 ou 13/11: Brasil x Equador - Fonte Nova

2021

30/03: Brasil x Peru - Beira-Rio

08/06: Brasil x Uruguai - Maracanã

02 ou 03/09: Brasil x Colômbia - Morumbi

12/10: Brasil x Paraguai - Arena da Amazônia

11 ou 12/11: Brasil x Chile - Mineirão