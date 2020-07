Quando o Brasil estreia nas eliminatórias da Copa de 2022?

Nesta sexta-feira (10), a Fifa divulgou um comunicado oficial adiando para outubro o início das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Inicialmente prevista para começar em março, a competição vem sendo adiada sucessivamente devido à pandemia do coronavírus Covid-19.

Antes desta última prorrogação, as eliminatórias estavam previstas para terem início em setembro de 2020. Agora, a última rodada do torneio pode acontecer em janeiro de 2022, para que o calendário possa ser respeitado. Assim, o Brasil já sabe que vai estrear diante da Bolívia neste próximo mês de outubro.

Veja as principais informações sobre o Brasil nas eliminatórias

A estreia do Brasil nas Eliminatórias será diante da Bolívia, em outubro de 2020, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida estava prevista para ser jogada na Arena Pernambuco, mas com a paralisação, a CBF decidiu que irá utilizar o Maraca como casa oficial da seleção brasileira - enquanto as partidas forem disputadas sem público.

Após a estreia, a seleção brasileira viaja a Lima para enfrentar o Peru.

A competição será disputada em um sistema de pontos corridos, com dez seleções participantes. Cada equipe nacional jogará com todos seus rivais duas vezes, dentro e fora de seu país. Assim, a última partida da seleção será também contra a Bolívia, provavelmente em janeiro de 2022.

Das 18 partidas do Brasil, nove serão disputadas em território nacional, sendo que algumas devem ser realizadas sem público. Com a paralisação, o calendário do Brasileirão também foi alterado: a competição não vai mais parar nas datas Fifa - isto significa que times do país perderão jogadores importantes para a disputa das eliminatórias.