Quando saberemos se o Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina de 2023?

A FIFA anunciou a data da divulgação da próxima sede da Copa do Mundo Feminina, que será disputada em 2023.

No próximo dia 25 de junho, haverá uma reunião online do Conselho da FIFA para anunciar o país escolhido. O Brasil está concorrendo com Colômbia, Japão e a candidatura conjunta de Austrália e Nova Zelândia.

Todas as propostas elegíveis serão apresentadas neste dia ao Conselho, que fará uma votação aberta. A escolha passa por critérios como as visitas técnicas realizadas aos países concorrentes no início deste ano.

O Brasil indicou jogos em oito cidades de todas regiões: Manaus, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

Também foram mapeados mais de 60 centros de treinamento, 1.000 hotéis e estruturas em todas as cidades para realização de sorteios, workshops e eventos paralelos.

A edição de 2023 da Copa do Mundo Feminina terá, pela primeira vez na história, 32 seleções, seguindo o modelo atual do Mundial masculino. A última edição, na França em 2019, alcançou a maior audiência da história, com mais de 1 bilhão de espectadores pelo mundo.