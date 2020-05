Quando o Corinthians vai lançar a camisa de 2020?

O novo uniforme do Corinthians já tem uma nova data para ser lançado. A camisa número um, tradicionalmente branca, começará a ser vendida em junho e fará homenagem aos 30 anos da primeira conquista nacional do clube, o Brasileirão de 1990.

A ideia inicial do Corinthians e da Nike, fornecedora do clube, era já ter lançado o novo modelo em abril. Porém, a pandemia de Covid-19 fez com que o lançamento fosse adiado. Em março algumas imagens da possível nova camisa corintiana circularam na internet.

As camisas dois e três serão lançadas posteriormente. Porém, o segundo uniforme será tradicionalmente preto e listrado com finas linhas brancas. Já o uniforme três será um pouco mais alternativo e fará homenagem ao Corinthian-Casuals, time inglês que deu o nome ao clube paulista.

A camisa alternativa deverá ser predominantemente marrom, com detalhes azuis e rosas, as mesmas cores do Corinthians inglês.

Preço da nova camisa do Corinthians

O preço das camisas, porém, será mais caro a partir desta temporada. Dois modelos distintos de camisa serão vendidos: o modelo jogador, igual ao usado pelos atletas nas partidas, será vendido por R$399,90; já o modelo torcedor, similar ao outro, custará R$ 249,90. Anteriormente, os preços eram R$ 299,90 e R$ 199,90, respectivamente.