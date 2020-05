Quando o Getafe quase acertou com Messi e Guardiola

Apesar do duro corretivo que o Getafe deu no Barcelona nas semifinais da Copa do Rei da temporada 2006-07, a relação entre Ángel Torres e Joan Laporta sempre foi boa.

O histórico presidente da equipe azul concedeu uma entrevista ao diário 'Marca' onde assegurou que Leo Messi e Pep Guardiola poderiam ter passado pelo Coliseum como jogador e treinador.

"No primeiro ou segundo ano de Messi, tivemos quase tudo acertado para que ele viesse para o Getafe por empréstimo. Mas no fim, Rijkaard não aceitou e ficamos só na vontade", explicou o presidente.

Não é o primeiro clube que anuncia que esteve perto do empréstimo do argentino, mas até agora parece ser o que mais se aproximou de contar com Pep Guardiola.

"Um dia estava com Txiki Begiristain na Suíça, em um sorteio europeu, e a ideia era que Laudrup fosse treinar o Barcelona e nós ficássemos com Guardiola para o substituir porque, no início, Laporta não estava nada convencido para contratar Pep", revelou.

Finalmente, o presidente do Barça reconsiderou a sua postura e a ideia de uma troca perdeu força. Além do mais, Laudrup também não continuou no Getafe.