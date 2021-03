Quando o Grêmio estreia na Libertadores 2021?

A temporada de 2021 já começou para o Grêmio, e todo o planejamento dependia do resultado da final deste domingo (7) contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil.

Apesar de já ter sua vaga para a Libertadores 2021 conquistada, o time gaúcho contava com o título da competição para ir diretamente para a fase de grupos do torneio continental. Como não venceu, terá de jogar a fase pré-Libertadores.

A estreia do Tricolor está agendada já para a próxima quarta-feira (10), contra o Ayacucho do Peru. A partida acontecerá apenas três dias depois da decisão da Copa do Brasil.

Caso conquistasse a vaga direta (sendo campeão da Copa do Brasil), o Grêmio teria pelo menos 44 dias para se preparar para a competição, que terá o início de sua fase de grupos entre os dias 20 e 22 de abril.

Com a renovação do treinador Renato Gaúcho confirmada, o Grêmio tenta reajustar o grupo para uma nova campanha, que já começou para o clube no Campeonato Gaúcho, onde o time estrou com vitória por 4 a 1 diante do Brasil de Pelotas.